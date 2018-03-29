مفاجأة.. استبعاد "صلاح" من المنتخب

29 مارس 2018 - 11:48 ص

كشف المدرب العام للمنتخب الوطني أسامة نبية عن آخر قرارات الجهاز الفني والتي أكدت استبعاد المحترفين في ودية الكويت المرتقبة وذلك التزامًا بفترات الراحة المعمول بها من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وذلك الحال سيكون مع محمد صلاح ورمضان صبحى وغيرهم من المحترفين.

وقال "نبيه"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد شوبير فى الإذاعة، أنه من المقرر ضم 3 لاعبين جدد قبل المباراة الودية أمام الكويت لافتا إلى أن القائمة لن تزيد على 28 لاعبًا كما حدث فى معسكر سويسرا، موضحا أن جهاز الفراعنة منح الفرصة لجميع اللاعبين فى وديتى البرتغال واليونان الوديتين، خلال معسكر مارس.

وأضاف "نبيه"، معسكر مارس كان فرصة جيدة جداً لمنح الفرصة لجميع اللاعبين الذين لم تتح الفرصة أمامهم فى الفترة الماضية، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم لمعسكر المنتخب هم رقم 1 بالنسبة للجهاز الفنى، ولا نفرق بين أحد منهم.

وتابع مدرب المنتخب، "هناك بعض اللاعبين داخل المنتخب لم تتح لهم الفرصة للظهور مع الفراعنة فى الفترة الماضية، أمثال عمر جابر وأحمد المحمدى ومؤمن زكريا ورمضان صبحى، كان لابد من منحهم الفرصة خلال معسكر سويسرا الماضى".

وأشار أسامة نبيه إلى أنه سيتم الفرصة لجميع البدلاء والوجوه الجديدة في ودية الكويت لأنه الودية الأخيرة للتجربة قبل كأس العالم 2018 بينما وديتى كولومبيا وبلجيكا بقوام المنتخب الأساسى.