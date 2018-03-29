» "أبو تريكة" يعود إلى مصر

29 مارس 2018 - 11:55 ص

كشف مصدر عن موعد عودة محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق لافتًا إلي أن شهر أبريل وبالتحديد في الأسبوع الثالث من الشهر سيكون هو موعد عودة "الماجيكو" إلى أرض الوطن لافتًا إلى أن 18 أبريل الحكم النهائي في القضية بشأن قرار إدراج اسمه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا، وفقا لـ"فيتو".

وكانت نيابة النقض قد أوصت مجددًا في مذكرتها بإلغاء قرار إدراج نجم الكرة السابق محمد أبو تريكة على قائمة الإرهابيين المتهمين بتمويل جماعة الإخوان السابق، الأمر الذي رحب واحتفل به أبوتريكة في حينه، وأعلن عبر تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن عودته قريبًا إلى وطنه.

يأتي هذا مع انتهاء مدة تعاقده مع قناة "بي إن سبورت" الرياضية، حيث ينتهي عقد أبو تريكة مع "بي إن سبورت" في الأول من أبريل المقبل، ورغم أن القناة خاطبت أبو تريكة بشأن تجديد التعاقد، إلا أنه يرغب في العودة إلى وطنه بعد غياب دام لأكثر من عام، قبل أن يقرر ويحسم أمر تجديد تعاقده من عدمه.

وأكد أحد المقربين من أبو تريكة، أنه ينتظر بفارغ الصبر جلسة 18 أبريل للعودة لمصر لاشتياقه الشديد لها، وإلى أصدقائه وأقاربه.