مادة حافظة تقتل طالبة بالمنوفية

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قتل

مقتل طالبة

حبوب حفظ الغلال

مستشفى شبين الكوم الجامعى

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة تسممًا عقب تناولها قرصا لحفظ القمح بقرية بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ر.ف.ع" 18 سنة ربة منزل مقيمة قرية شبشير دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء تسمم.

وبسؤال والدها 48 سنة سائق مقيم بذات العنوان، قرر بعلمه هاتفياً بتناول كريمته قرص حفظ القمح أثناء تواجدها بالمنزل، ولم يعلل سبباً لذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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