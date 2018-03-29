تعرف على التخصصات والشروط للقبول في "الحربية"

29 مارس 2018 - 12:13 م

أعلنت وزارة الدفاع بقيادة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة من الكليات المختلفة والتي تبدأ قبول طلباتها اليوم الخميس.

وتشمل الكليات والعدد المطلوب على:

113 أطباء و76 مهندسين و64 مختلط و106 رئيسات تمريض دفعة مايو 2018،.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد فى مقر الكلية صباح اليوم الخميس، وتضمن الإعلان عددا من الشروط، منها..

الشروط العامة:

- أن يكون الطالب المتقدم ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى.

- ألا يكون الطالب المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

- أن يكون الطالب المتقدم حسن السير والسلوك.

- ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 سنتيمترا والطالبة عن 155 سنتيمترا.

- ألا يكون قد استقال أو فُصل تدريبيا من أى كلية أو معهد عسكرى.

- ألا يكون قد أُعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يُوفق الموقف التجنيدى الخاص به.

- أن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف عليه فى الدفعة نفسها حال عدم لياقته.

- أن يجتاز الطالب المتقدم اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة الاختبار فى نفس الدفعة في حالة عدم اجتياز الاختبار.

- أن يؤدى الطالب المتقدم اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن المرة الأولى.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات النفسية.

- أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصى وفقا لتقييم اللجنة والعرض الطبى العام الذى يشمل التحاليل الطبية المتقدمة.

- يوقع الطالب على تعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط الكلية الحربية مع تأكيد أن تكون البيانات المدرجة من أوراق القبول صحيحة، والتى يتم على أساسها قبول الكلية.

- أن يلتزم الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية بالدرجة العلمية المعلن عنها، وليس الدرجة العلمية الحاصل عليها، ويقوم بالتوقيع على الإقرارات المخصصة بشأن ذلك بالملف.

- أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية بارتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ الضم وبعد التخرج وتتعهد بإقرار كتابى بذلك.

- يُسمح لضباط الاحتياط والمكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط.

وأوضح مدير الكلية الحربية، أن التخصصات المطلوبة بدرجة بكالوريوس وليسانس، إضافة إلى قبول الطلبة بالدرجة العلمية المطلوبة، وسيتم معاملتهم وتعيينهم بعد التخرج بالدرجة نفسها حتى فى حالة حصول الطالب على درجة علمية أعلى، وفى مجال الطب البشرى يُسمح بقبول الطالب بدرجة الماجستير والدكتوراة.

التخصصات المطلوبة:

وعن التخصصات المطلوبة، أكد اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، أنها تشمل الحاصلين على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة فى مجال الطب البشرى (بنين)، ويمكن للأطباء البشريين الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه الترشيح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة، شرط أن يكونوا من تخصصات التشريح والكيمياء الحيوية والباثولوجى والفارماكولوجى والباطنة والصحة العامة وطب المجتمع والمايكروبولوجى والنساء والأطفال، وفى مجال التمريض (إناث) تشمل الدفعة للحاصلات على درجة البكالوريوس.

وعن شروط التقدير يُشترط أن يكون "جيد" فأعلى بالنسبة للأطباء البشريين، و"مقبول" فأعلى بالنسبة للتمريض، وأن يكون الطالب قد أمضى فترة الامتياز، وأن يكون حاصلا على المؤهل فى 2017 والسنوات السابقة، بشرط التقيد بالسن، على ألا يزيد السن فى أول مايو على 30 سنة بالنسبة للأطباء البشريين الحاصلين على درجة البكالوريوس، و34 سنة للحاصلين على الماجستير، و38 سنة للحاصلين على الدكتوراة، و26 سنة للتمريض إناث.

وعن التخصصات المطلوبة فى المهندسين (ذكور فقط)، فتشمل: كهرباء القوى، والحواسب، والاتصالات والإلكترونيات، وميكانيكا القوى، وميكانيكا الإنتاج، والهندسة البحرية، وميكانيكا السيارات، وهندسة الطيران، والهندسة (مدنى - عمارة)، والهندسة الكيميائية والهندسة الطبية.

وعن الشروط الخاصة بالمهندسين، أوضح اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل، أنه يجب يكون حاصلا على المؤهل فى 2017 وما قبلها، بشرط التقيد بالسن، على ألا يزيد فى أول مايو على 26 سنة، وأن يكون التقدير "مقبول" فأعلى، مع المفاضلة على أساس الدرجة العلمية ثم درجة النجاح فى الاختبارات.

وعلى صعيد التخصصات المطلوبة من خريجى الجامعات (ذكور فقط)، فتشمل الكيمياء الخاصة، والكمياء المزدوجة، والعلوم (مايكروبيولوجى - كيمياء حيوية - حيوان - بيولوجى - جيولوجيا - فيزياء - كيمياء تحليلية)، ويُفضل الحاصلون على درجة الماجستير شرط التقيد بالسن، واللغات (إنجليزى - عبرى - فرنسى - يابانى - سواحيلى)، وعلوم الحواسب وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف مدير الكلية الحربية، أن الشروط الخاصة بخريجى الجامعات من التخصصات الأخرى، أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل عن العام 2016 أو 2017 فقط، وأن يكون التقدير "جيد" فأعلى، وألا يزيد سن المتقدم فى أول مايو المقبل على 26 سنة، ويُسمح لتخصص الكيمياء التحليلية فقط بالتقدم للحاصلين على الماجستير، شرط ألا يزيد السن على 34 سنة.

وفيما يخص التخصاصات الأخرى المطلوبة من خريجى الجامعات (إناث)، فتشمل الآداب "علم نفس" ويفضل أن تكون الإناث من الضابطات المكلفات بالقوات المسلحة، وعن الشروط الخاصة، فأن تكون حاصلة على المؤهل 2017 أو 2016 فقط، وان يكون التقدير "جيد" فأعلى، وألا يزيد السن فى أول مايو 2018 على 26 سنة.

وأوضح اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، أن مدة الدراسة 6 شهور لكل التخصصات، وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة، اعتبارا من السبت 31 مارس الجارى.