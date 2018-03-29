جلال يطلب التعاقد مع "عبد الشافي" الصيف المقبل

29 مارس 2018 - 12:16 م

طالب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، بضرورة التعاقد مع محمد عبدالشافي، لاعب نادي أهلي جدة المُعار لصفوف الفتح السعودي، في الصيف المقبل.

وأكد «جلال»، في تصريحات له، أن عودة «عبدالشافي» ستكون أفضل اختيار، لتدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق، لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية وخبرات عالية

وكان «عبدالشافي» قد بدأ مسيرته في الدوري السعودي، مع أهلي جدة، بداية من صيف 2014، ليفوز معه بـ4 ألقاب مختلفة، أبرزها الفوز بلقب الدوري السعودي، في موسم «2015-2016».