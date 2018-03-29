لهذا السبب لا يمكن تطبيق غرامة الانتخابات

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أكد الدكتور نادر فرجانى, خبير الاقتصاد الدولى، أن  الحكومة لن تستطيع  تطبيق  الغرامة المالية على الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية التى انتهت إجراءاتها بالأمس الأربعاء, مشيرًا إلى أن أعداد المقاطعين  كانت غير متوقعة  فمن غير المنطقى أن تطبق على كل هذه الأعداد.

وأضاف فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": لا يمكن  فرض غرامة على من قاطعوا الانتخابات الرئاسية، إنما هددوا بها في محاولة للضغط  من أجل  دعوة المواطنين للمشاركة  في اليوم الثالث للتصويت، ودليل ذلك  الإعلان عن تطبيق الحد الأعلى للغرامة على الجميع، بعد أن صدمهم مدى اتساع المقاطعة".

وتابع خبير الاقتصاد الدولى متسائلاً: "لماذا  يتم تطبيق القانون هذه المرة ؟!,  فهو  موجود منذ 2014، لماذا الضغط من أجل تطبيقه في تلك الانتخابات؟! , ولم  تستطيع الحكومة فعل ذلك وكان يمكنهم من حيث المبدأ محاولة تطبيقه في جميع الانتخابات التي جرت منذ أصدروه بالمخالفة للدستور الساري".

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