بالصور.. إطلاق اسم عهد التميمي على شارع بهولندا

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إطلاق اسم عهد التميمي
إطلاق اسم عهد التميمي

وكالات

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وضع ناشطون لافتات رمزية باسم الطفلة الفلسطينية المعتقلة «عهد التميمي»، التي اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فوق أسماء عدد من الشوارع في عدة مدن هولندية بحسب موقع hollandinarabic.

وأشار موقع هولندا بالعربي إلى أنه تم وضع اللافتات أمام ساحة البرلمان الهولندي في دينهاخ، وأمام مدخل سفارة الاحتلال في العاصمة أمستردام وروتردام .

ويأتي هذا الفعل تعبيراً منهم عن رفضهم للحكم الصادر بحق الطفلة الفلسطينية المعتقلة «عهد التميمي» بالسجن لمدة 8 أشهر وهي لم تتجاوز من العمر 17 عاماً .

وكانت محكمة الاحتلال قد حكمت على الأسيرة الطفلة عهد التميمي (17 عاماً)، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بالسجن الفعلي لمدة ثمانية شهور، وبالسجن لمدة ثمانية شهور مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، إضافة لغرامة مالية بلغت 5 آلاف شيكل، وغرامة على والدتها 6 آلاف شيكل .

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عهد التميمي ووالدتها ناريمان، يوم 19 ديسمبر 2017، وفي اليوم التالي اعتقلت ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غرب رام الله .

وقد تم كتابة اسم «عهد التميمي» على اللافتات إضافة إلى تاريخ ميلادها (31-01-2001 ).









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