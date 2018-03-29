قطع المياه عن 21 منطقة لمدة 16 ساعة فى هذه المناطق

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قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن 21 منطقة بأحياء العمرانية والهرم لمدة 12 ساعة تبدأ من الثامنة صباح الأحد المقبل ولمدة 16 ساعة وذلك لربط شبكات مياه الشرب بمنطقتى أرض البحر والإخلاص.

وتشمل المناطق المتأثرة بحى العمرانية "العمرانية الغربية – الزهراء – مدينة الحرية – الكونيسة – أرض البحر – الإخلاص" وكذلك الشوارع التالية ومتفرعاتها "مستشفى الصدر – عدوى سليم – د. محمد فؤاد سعيد – جسر الكونيسة – عثمان محرم – عثمان أحمد عثمان" وعن بعض مناطق بحى الهرم وهى "المريوطية طريق سياج – زغلول – ابوالهول السياحى – المجزر الآلى – كفر المنفى – كفر الجبل – نزلة البطران – نزلة السيسى – نزلة السمان".

وكلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء أحياء العمرانية والهرم بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد إحتياجات المواطنين  مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ  125بالشركة و الخط الساخن للمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن.

وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع .


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