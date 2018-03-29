جولة تفقدية لمدير شرطـة النـقل بالمترو

29 مارس 2018 - 01:29 م

قام اللواء قاسـم حسـين، مديـر الإدارة العامـة لشرطـة النـقل والمواصلات، اليوم الخميس، بجولة تفقدية على الخدمات الأمنية المعينة المكلفة بتأمين محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

من جانبه أكد حسـين انتظام الخدمات الأمنية المعينة على محطات القاهرة والجيزة، ونبه بشدة اليقظة وتابع تشغيل أجهزة (X. RAY ) وبوابات الكشف على المعادن على مدخل المحطة والتأكد من صلاحيتهم، وأكد على ضرورة فحص الحقائب والتنبيه بضرورة اليقظة التامة والإخطار الفوري عن أية ملاحظات في حينه.

وقام اللـواء قاسـم حسـين، بالمرور على مداخل ومخارج المحطة للوقوف على مدى تأمينها وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين داخل القطارات، وضرورة تعقيم الأرصفة والصالات ومداخل ومخارج المحطات والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها للعمل بصفة مستمرة وعقب الانتهاء، مؤكدًا مداومة المرور على تعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات.