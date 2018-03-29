إصابة 3 فى تصادم سيارة على طريق طنطا - المحلة

شهد طريق طنطا المحلة حادثة اصطدام سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل بسبب سوء الأحوال الجوية عقب مرور موكب وفد وزير التعليم العالي ومحافظ الغربية بدقائق معدودة ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص باصابات خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم وتمر رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير حركة المرور بالطريق مرة أخرى.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بطريق طنطا المحلة بين قريتي شبشير والراجدية بسبب سوء الأحوال الجوية وتشوش الرؤية علي الطريق بسبب الرياح المحملة بالأتربة.. انتقلت على الفور سيارتي أسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق













