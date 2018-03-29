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وزير التعليم يضع حجر أساس كلية الفنون التطبيقية بالغربية

قبلي وبحري

وزير التعليم العالي ومحافظ الغربية يضعان حجر الاساس لكلية الفنون التطبيقية
وزير التعليم العالي ومحافظ الغربية يضعان حجر الاساس لكلية الفنون التطبيقية

محمد عبدالناصر

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قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بزيارة لمحافظة الغربية، وكان في استقباله اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية  قام خلالها بوضع حجر الأساس لكلية الفنون التطبيقية علي طريق المحلة المنصورة والتي تبرع المهندس محمود الشامي بقطعة أرض مساحتها 3 أفدنة لبناء كلية عليها ومعهد عالى للغزل والنسيج، لخدمة الصناعة التى تشتهر بها محافظة الغربية عامة ومدينة المحلة الكبرى بصفة خاصة.

كما قام الوزير بوضع حجر الأساس لمستشفي الجراحات الجامعي في المستشفي الجامعي، وافتتاح مستشفى الأورام أمام مستشفي الطوارئ الجامعي، وفي نهاية الزيارة قام الوزير بزيارة مركز أبحاث التعليم العالي في المستشفي الجامعي وعقد اجتماعًا مع مجلس الجامعة.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الجامعات المصرية قدمت صورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية وقامت بتقديم تيسيرات خلال ايام التصويت في الانتخابات لمساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في اللجان.. وأشاد وزير التعليم العالي بالجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب  خلال فترة الانتخابات ووجه  الشكر لرؤساء الجامعات المصرية على جهودهم الملموسة قبل وأثناء فترة الانتخابات الرئاسية، من خلال تقديم  التيسيرات للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الجامعات أثبتت فاعلية مؤثرة فى التصويت والتنظيم.









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