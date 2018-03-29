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الزمر: نتيجة الانتخابات محسومة لصالح التمديد

الحياة السياسية

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علق القيادي بالجماعة الإسلامية عبود الزمر، على المبالغ والأموال التى أنفقت على الانتخابات الرئاسية.

وقال في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة بـ"تويتر": "أرى أن الدعاية الانتخابية كان مبالغًا فيها، وكذلك إنفاق المجاملين كان كثيرًا".

وتابع: "لو وجهت هذه الأموال للفقراء لكان أفضل، خاصةً أن النتيجة محسومة لصالح التمديد لعدم وجود المنافس القوي".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية كانت قد انتهت بالأمس وسط تكهنات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة قد تصل إلي 96% من إجمالي الأصوات التي ذهبت للتصويت .

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