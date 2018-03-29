تقارير إنجليزية تنحاز لهذا اللاعب ضد محمد صلاح

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قال أسطورة ليفربول، ايان راش، إنه رغم أداء محمد صلاح "الرائع" مع نادي ليفربول الإنجليزي إلا أنه في الحقيقة الفريق لا يعتمد عليه، بل على المهاجم البرازيلي، روبرتو فيرمينو"، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ستار" الصادر بالإنجليزية.

وأضاف "راش" أن "موهبة ومهارات "فيرمينو" تتناسب مع أداء نادي ليفربول، فهو نجم ذو إمكانيات تتماشى مع الدوري الانجليزي"، متابعًا: "نحن محظوظون بموهبة مثله في ليفربول".

وأوضح أسطورة ليفربول، أن "فيرمينو ليس بإمكانه تسجيل 30 هدفًا وأكثر مثل محمد صلاح، لكنه لاعب متحرك داخل أرض الملعب ويتمتع بموهبة نادرة تتناسب مع طرق اللعب في الدوري الإنجليزي".

وقد سجل "فيرمينو" 23 هدفًا وصنع 12 آخرين، في جميع المنافسات الدولية .

وأشار "راش" إلى أن المهاجم البرازيلي، روبرتو فيرمينو، يذكره بنفسه أثناء لاعبه مع الريدز خلال مسيرته الكروية، إذ قال إن البرازيلي يعمل جاهدًا للفريق، كما أنه لم يبذل جهدًا أثناء تدريباته، بل في حياته عامًا".

وبشأن مهارات "صلاح" وتصدره قائمة هداف الدوري الانجليزي، أكد "راش" أن موهبة المهاجم الأفريقي لا خلاف عليها، اذ انه يأتي بعد ميسي ورونالدو في الترتيب العالمي ، بحسب ما ذكره موقع "جول" الصادر بالإنجليزية.

وشهد أسطورة ليفربول أن رقمه مع النادي والمنتخب الإنجليزي يتعرض للتهديد هذا الموسم من قبل رجل مباراة "واتفور" الفرعون المصري، محمد صلاح، حيث يفرق صلاح عنه بـ10 أهداف.

ونوه "راش" أن مباراة ليفربول ضد "اتفورد" أفضل مباراة شهدها لمحمد صلاح، موضحًا: "ليس فقط بسبب إحرازه أربعة أهداف، بل لأنه لم يكن أنانيًا، فهو كان يحاول صناعة أهداف من أجل زملائه في الملعب".

وتابع: "لا يوجد سوى لاعبين اثنين رأينهما يمكنهما اللعب بهذا المستوى، وهما: ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".


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