  • الخميس 29 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:58 م
بحث متقدم
مامون فندي

فندى عن "الرئاسية": "المولد انفض"

ن

تسريبات اللحظات الأخيرة قبل مقتل "عبد الله صالح"

صلاح

"صلاح" يزوج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته

سعد الدين ابراهيم

بلاغ ضد سعد الدين إبراهيم بسبب "الرئاسية"

الزمالك

أمر ضبط وإحضار مسئولين بالقلعة البيضاء

السيسي وموسي

هذا عدد المصوتين في الانتخابات بجميع محافظات مصر

ي

هل تُخصم غرامة "الرئاسية" من فاتورة الكهرباء؟

عبد الفتاح السيسي

"السيسي" رئيسا لولاية ثانية بنسبة 92%

ابوتريكة

"أبو تريكة" يعود إلى مصر

عملية الفرز

الأصوات الباطلة تتفوق على "موسى"

مهندس يقتل مدرسًا أقام علاقة محرمة مع زوجته

قضايا وحوادث

قتل
قتل

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

علاء أمام المحكمة: "زوجتى مدمنة طبخ"

#

لأول مرة .. ترامب يرد بشكل رسمي على الممثلة الإباحية

#

أكلت وجبة.. فقتلها والدها وزوجته بالجاكوش

#

أب يقتل طفلته انتقامًا من زوجته

مصر

الانتخابات

السيسي

مأمون فندي

الانشسان

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مهندس لاتهامه بقتل مدرس، أقام علاقة غير شرعية مع زوجته بالبحيرة.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن إخطارًا  يفيد بالعثور على عامل مقيد اليدين والقدمين بناحية منطقة الاستثمار، ومصابًا بجرح قطعي بشرايين العنق وطعنات متفرقة بالظهر والبطن والصدر والذراعين، وتم نقله لمستشفى النوبارية العام لإسعافه ووفاته أثناء تحويله لمستشفى الصفوة بالعامرية الإسكندرية.

وبسؤال المجني عليه أثناء نقله إلى المستشفي، اتهم مهندس بالتعدي عليه، وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور.

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدعوى وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتم ضبط السيارة المشار إليها والأداة المستخدمة (مطواة) وهاتف محمول خاص بالمجني عليه بإرشاد المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» خلعته زوجته.. فانتحر بالجيزة
» "أبو تريكة" يعود إلى مصر
» دخول الرجال على زوجتك الحمام فى المنام اكتشاف سر يخصها
» مقتل 68 شخصًا خلال تمرد داخل سجن
» بالفيديو.. اغتصاب شاب لفتاة وسط الشارع يثير أزمة
» مفاجأة من "مارادونا" لـ"حسام غالي"
» عامل يلقى بزوجته من الطابق الرابع بدار السلام
» الذهب يتراجع 9 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» تسطو على محل مجوهرات خطيبها وتسرق 2 كيلو ذهب
» الحكم على ممثل شهير بالسجن لمدة عام
» تعرف على أسعار الدواجن اليوم

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018