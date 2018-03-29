فندى عن "الرئاسية": "المولد انفض"

عمرو محمد
وصف الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، انتهاء الانتخابات الرئاسية بـ"المولد الذي انفض".
وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة بـ"تويتر" قائلًا: "وانفض المولد، فهل للإنسان أن ينظر في المرآة ويرمم كرامته كإنسان خلال السنوات المقبلة".
واختتم تدوينتة بقوله: "الحياة بدون كرامة لا تستحق".
يذكر أن الانتخابات الرئاسية كانت قد انتهت بالأمس وسط تكهنات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة قد تصل إلى 96% من إجمالي الأصوات التي ذهبت للتصويت.
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