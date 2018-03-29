  • الخميس 29 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
مامون فندي

فندى عن "الرئاسية": "المولد انفض"

ن

تسريبات اللحظات الأخيرة قبل مقتل "عبد الله صالح"

صلاح

"صلاح" يزوج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته

سعد الدين ابراهيم

بلاغ ضد سعد الدين إبراهيم بسبب "الرئاسية"

الزمالك

أمر ضبط وإحضار مسئولين بالقلعة البيضاء

السيسي وموسي

هذا عدد المصوتين في الانتخابات بجميع محافظات مصر

ي

هل تُخصم غرامة "الرئاسية" من فاتورة الكهرباء؟

عبد الفتاح السيسي

"السيسي" رئيسا لولاية ثانية بنسبة 92%

ابوتريكة

"أبو تريكة" يعود إلى مصر

عملية الفرز

الأصوات الباطلة تتفوق على "موسى"

وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأورام الجامعي بجامعة طنطا

قبلي وبحري

وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأورام الجامعي بجامعة طنطا
وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأورام الجامعي بجامعة طنطا

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

12 قرار تعيين لقيادات جامعية وإدارية

#

وكيل طب بنها يطرح خطة لإصلاح منظومة «الصحة» في مصر

#

"الأعلى للجامعات" يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

#

«عبد الغفار» يعتمد تعيين قيادات إدارية بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

الحكومة

الانتخابات الرئاسية

حزب الوفد

محمد أمين

الإخوان المسلمون

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، بمشاركة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا مستشفى الأورام الجامعي، وذلك ضمن سلسلة من المشروعات التي من المقرر أن يفتتحها وزير التعليم العالي اليوم بجامعة طنطا.

جدير بالذكر أن مستشفى الأورام الجامعي تم بناؤها وتجهيزه بالكامل بالجهود الذاتية، حيث تضم 66 سريرا داخليا، و6 أَسِرَة عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، و25 سريرا لإعطاء علاج كيماوي خارجي، و2 معجل خطي عالي الطاقة ومنخفض الطاقة محاكى، و6 عيادات خارجية تخصصية، وعيادة علاج ألم مزودة بجهاز C-Arm ، ومعمل متكامل

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» خلعته زوجته.. فانتحر بالجيزة
» "أبو تريكة" يعود إلى مصر
» دخول الرجال على زوجتك الحمام فى المنام اكتشاف سر يخصها
» مقتل 68 شخصًا خلال تمرد داخل سجن
» بالفيديو.. اغتصاب شاب لفتاة وسط الشارع يثير أزمة
» مفاجأة من "مارادونا" لـ"حسام غالي"
» عامل يلقى بزوجته من الطابق الرابع بدار السلام
» الذهب يتراجع 9 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» تسطو على محل مجوهرات خطيبها وتسرق 2 كيلو ذهب
» الحكم على ممثل شهير بالسجن لمدة عام
» تعرف على أسعار الدواجن اليوم

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018