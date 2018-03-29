بالمستندات.. بنك مصر يورط مسئولي الزمالك

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رفض مسئولو بنك مصر منح مجلس إدارة نادي الزمالك دفاتر الشيكات لوجود قرار من النيابة العامة بتولي لجنة مشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة إدارة الأمور المالية بالنادي لحين انتهاء التحقيقات المطروحة ضد المسئولين بالنادي.

وأكد مسئولو البنك أنه لا يجوز صرف أموال في الوقت الحالي إلا عن طريق اللجنة المكلفة بالاداراة المالية من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وقام مجلس الزمالك بتحرير محضر ضد البنك بقسم شرطة العجوزة لرفض مسئولو البنك منح المجلس دفاتر الشيكات وحمل المحضر رقم 2709 لسنة 2018 إداري العجوزة .

وكان مسئولو القلعة البيضاء طالبوا بنك مصر بالحصول على 4 دفاتر شيكات لصرف مستحقات اللاعبين والتزامات النادى من الأموال التى تم إيداعها فى خزينة البنك منذ فترة .




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