واقعة غريبة.. مجهولون يسرقون طائرة

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وكالات

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تمكن مجهولون من سرقة طائرة خاصة من نوع "ديناميك WT9 "في مدينة جيسن الألمانية وفقا لما أعلنته الشرطة الألمانية.

وكانت الطائرة توجد بجراج خاص بالطائرات ويرجح المحققون أن اللصوص لم يحلقوا بالطائرة وإنما تمت إزالة أجنحتها وتم ضعها في شاحنة كبيرة جدا، وفقا لصحيفة بيلد الشعبية.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها، موجهة نداء للناس للإدلاء بمعلومات في حال إذا ما بلغتهم أي معلومات أو شاهدوا ما يفيد التحقيق.

وذكر موقع "يت راديو إف إف إتس" المحلي أن قيمة الطائرة، التي يرجح أنها سرقت مساء الثلاثاء الماضي أو مساء الأربعاء، الماضي، تقدر قيمتها بـ 150 ألف يورو.


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