» مؤشر البورصة الرئيسي يصل المنطقة الخضراء

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البورصة،

المؤشرات

المؤشر الرئيسي

الأوزان

ربحت البورصة في نهاية جلسات اليوم الخميس نحو 6 مليار جنيه بعد صعود المؤشرات. ووصول المؤشر الرئيسي إلى المنطقة الخضراء ليغلق عند 974.178 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30 " بنسبة 0.84%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 17450 نقطة، مقابل 17305 نقاط عند الفتح.

وارتفع مؤشر الأوزان "EGX 50 EWI " لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسـوق، من ناحية قيمة التـداول بنسبـة 1.45%، وارتفع إلى مستوى 2986 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 " بنسبة 0.87%، وصعد إلى مستوى 870.9 نقطة، فيما قفز مؤشر"EGX 100 " الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.79 % مسجلًا 2238 نقطة.


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