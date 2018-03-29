انتخابات الرئاسة .. ملاحظات وتساؤلات

29 مارس 2018 - 03:32 م

- المستشار لاشين ابراهيم أعلن أمس ، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات ستقوم عقب انتهاء الإنتخابات بتجميع كشوف من صوتوا فى الإنتخابات حتى يكتشفوا أسماء من لم يصوتوا تمهيداً لتطبيق غرامة ال 500 جنيه . المفاجأة أن رئيس الهيئة قال انها ستقوم بإبلاغ النيابة العامة ضد جميع من لم يصوتوا تمهيداً لتحرير محاضر ضد كل شخص بمفرده .. بصراحة كلام مستفز ومعناه أن معظم المصريين سيصبحوا " سوابق . ويوضح أن الهيئة كانت " نايمة فى العسل " واكتشفت فجأة موضوع الغرامة وأنه منصوص عليه فى القانون .. المفاجأة أن تحرير هذه المحاضر سيكشف الأعداد الحقيقية للمصوتين فى الإنتخابات الرئاسية وهو أمر قد لا يكون مستحباً لبعض الجهات والأشخاص !!!! .



- أنا شخصيا ذهبت للتصويت فى أول يوم للإنتخابات فى لجنة المدرسة التجارية الفندقية بحدائق الأهرام .. لكن فى رأيى الخاص أن موضوع تغريم من لم يذهب للتصويت مبلغ 500 جنيه قرار جاء متأخراً لأنه كان من الأفضل أن يتم اعلان ذلك قبل اجراء الإنتخابات وليس فى يومها الأخير ، كما أن الإصرار على تطبيقه فى اليوم الأخير للإنتخابات كشف - حتى وقت صدوره - أن أعداد المصوتين كان دون المستوى المطلوب وينفى ما تكشف عنه القنوات الفضائية .



- لو اصرت الهيئة الوطنية للإنتخابات على تغريم المتخلفين عن التصويت فى الإنتخابات الرئاسية من خلال إبلاغ النيابة العامة ضد كل من تخلف عن التصويت والذين سيتم الكشف عن أسمائهم من خلال اصدار قائمة بالمصوتين داخل اللجان ، فسوف يتم الكشف عن مفاجأة مثيرة جداً تتعلق بوجود أموات داخل كشوف الناخبين الحالية وهنا نطرح بعض التساؤلات : ما مصير القضية التى سيتم رفعها ضد شخص ميت ؟ ومن من الورثة سوف يقوم بدفع الغرامة ؟ وكم من الوقت سوف يستغرقه الورثة لإثبات أن هذا الإسم لشخص فارق الحياة منذ سنوات ؟ وكيف نستبعد فى هذه الحالة استغلال البعض لمثل هذه الحالات للطعن على العملية الإنتخابية بأكملها بسبب تصويت الأموات ؟ .



- لابد من دراسة أعداد الأصوات الباطلة والتى تجاوزت المليون ونصف المليون صوت وفقاً للمؤشرات الأولية - وتحليلها بشكل دقيق بعيداً عن الأهواء السياسية ، لمعرفة هل هذه الأصوات يقف ورائها الإخوان ومن يدعمونهم أو بعض التيارات السياسية والدينية الآخرى التى تظهر للنظام عكس ما تبطنه فى قرارة نفسها ، والأهم معرفة نسبة المواطنين العاديين غير المنتمين لأية تيارات سياسية أو دينية حتى يكون الرئيس السيسى ومن حوله على بينة تامة فيما يتعلق بأسباب زيادة هذا العدد الكبير للأصوات الباطلة والتى زادت أرقامها فى إحدى اللجان بالإسماعيلية عن عدد الأصوات التى حصل عليها السيسى نفسه !!!.

