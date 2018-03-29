» نجم الزمالك يوافق على الانتقال للمقاصة

29 مارس 2018 - 05:04 م

وافق محمد أشرف روقة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الانتقال إلى صفوف نادي مصر المقاصة، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك، أنه تم الاستعلام من اللاعب عن موقفه من الانتقال للفريق الفيومي، وأبدى اللاعب موافقته، بسبب عدم مشاركته في التشكيل الأساسي للقلعة البيضاء.

وقرر محمد عبد السلام، رئيس النادي الفيومي، البدء في مفاوضات مع إدارة الأبيض لحسم الصفقة قبل انتهاء الموسم الجاري.