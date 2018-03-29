اعتقال مدير مدرسة لرفضه تسليم طلابه للشرطة

29 مارس 2018 - 05:16 م

ألقت شرطة البيئة، التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، القبض على مدير مدرسة، لرفضه السماح لهم بالدخول لمحاسبة بعض الطلاب بسبب تدخينهم السجائر.

وطلب رجال الأمن البيئي من مدير ثانوية جابر الأحمد التعليمية في منطقة الجابرية، السماح لهم بالدخول لمحاسبة بعض الطلبة الذين كانوا يقومون بأفعال "تضر البيئة"، ويرمون أعقاب السجائر على بوابة المدرسة، وهو ما يعد مخالفة بيئية، لكن المدير رفض دخولهم، طالبًا منهم الحصول على إذن قضائي أو تصريح رسمي بدخول المدرسة وفق ضوابط وشروط وزارة التربية، ما أدى إلى تطور الأحداث واعتقال المدير للتحقيق معه.

وقال مراقب المرحلة الثانوية في منطقة حولي التعليمية، حميد الفضلي، في تصريحات صحفية، إن "وزارة التربية مستاءة من اقتياد أحد مدرائها إلى المخفر بدون حجة قانونية، وعلى مرأى من طلبته وموظفيه".

فيما قال عضو جمعية المعلمين، نايف السبيعي، إن "ما حدث لمدير المدرسة الأستاذ بدر الرشود، من تعدٍ وضرب واقتحام للمرفق التعليمي دون إذن رسمي أو تصريح من جهة رسمية، يمثل إهانة كبيرة لكل معلم في البلاد، وعلى وزير التربية أن يتخذ إجراءات حازمة تجاه المعتدين، كما يجب على وزير الداخلية أن يراقب عمل شرطة البيئة".

واستنكر رئيس جمعية المعلمين الكويتية، مطيع العجمي، في بيان اليوم الخميس، "ما تعرض له مدير ثانوية جابر الأحمد من أسلوب لا يليق بالتعامل مع مربي فاضل، وداخل أسوار المدرسة من قبل الداخلية"، وطالب وزارة التربية بـ"الوقوف إلى جانب مدير المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات".