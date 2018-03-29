أول رسالة للرئيس عن مقاطعي الانتخابات

29 مارس 2018 - 06:01 م

وجه السياسي الدكتور محمود رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية وفق المؤشرات الأولية، بشأن مقاطعي الانتخابات الرئاسية والمعارضين.

وأكد «رفعت» في رسالته للرئيس والتي نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مقاطعي الانتخابات والمعارضين ليسوا عملاء أو إخوان وأن فئة كبيرة من الشباب غير راض عن الأداء بسبب الظروف الاقتصادية، داعيًا«السيسي» إلى الحوار معهم.

وكتب عبر صفحته :« رسالة إلى السيد الرئيس .. طبعا الف مبروك يا ريس على اعادة انتخابك .. انا انتخبتك مرتين».

وتابع :« انتخبتك المرة الاولى لأن مصر كانت محتاجة رجل عسكري مدعوم من الجيش ليحافظ على مؤسسات الدولة ويعيد الامن والامان وعلاقات مصر الخارجية المتوازنة ... وقد انجزت ذلك بنجاح كامل».

واستطرد «رفعت» :« وانتخبتك المرة الثانية لتستكمل ما بدأته من مشاريع تهدف لتحسين حياة الشعب المصري الاقتصادية التى تدهورت كثيرا فى الفترة الاخيرة وعلى أمل ان تظهر نتائج مشاريعك الكبرى قريبا».

وأوضح :« ولكن اسمحلى يا ريس ان اخاطبك بكل صراحة ... هناك قطاع كبير من الشعب غاضب ولا سيما من اغلب الشباب .. وسبب الغضب لا يخفى على سيادتك وهو الاحوال الاقتصادية المتدهورة والجمود السياسي الحالى ... يا ريس .. ارجوك اسمع للاصوات الاخرى ... ليس كل منتقد لبعض السياسات الاقتصادية او السياسية عميل او اخوان ... وليس كل مطبلاتى وطني أوشريف ... الناس اللى قاطعت الانتخابات مش كلهم اخوان ولا عملاء .. ولكنهم غاضبون ... مثلهم مثل المليون ناخب اللى اضطر يصوت فابطل صوته عامدا ... اغلب هولاء يعشقون الوطن مثلك تماما».

وقال مخاطبًا الرئيس السيسي :« يا ريس أرجوك لا تطبق زيادات الاسعار المقررة فى يوينو القادم (المترو والبنزين والكهرباء) .. الشعب لن يتحمل اى زيادات اخرى ... اعطى الشعب فرصة ليتلقط انفاسه .. ولو سنه واحدة فقط يتم فيها تثبيت الاسعار وعدم فرض اى ضرائب او رسوم جديدة. ... خالد رفعت ... مواطن مصري».











