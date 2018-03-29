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شاهد.. طبيب قلب تموت بأزمة قلبية

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طبيب قلب تموت بأزمة قلبية
طبيب قلب تموت بأزمة قلبية

وكالات

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موت

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مومباي

"وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض"، بيت شعر سجل كيف يكون الطبيب عليلًا بالمرض الذي يداوى الناس منه، وهو ما حدث مع طبيبة القلب الهندية "سونيثا".

وداهم الموت "سونيثا"، أثناء جولاتها الاعتيادية التي تراجع وتتفقد فيها ملفات المرضى، بمستشفى "فيناياك" في مومباي بالهند.

وسقطت "سونيثا"، مغشيًا عليها، أثناء متابعة تقارير المرضى، حيث حاول الأطباء المرافقون مساعدتها، غير أن قضاء الله كان نافذًا بموتها بسبب نوبة قلبية حادة.

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