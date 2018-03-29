  • الخميس 29 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:09 م
بحث متقدم
مشاهير بنوا مساجد

ما لا تعرفه عن مساجد المشاهير

الأنبا مرقس

مطرانية شبرا ترفض مكافأة المحافظ بشأن الانتخابات

موسي مصطفي موسي

الأصوات الباطلة تطيح بـ«موسى» من منافسة «السيسي»

مرسى

«بيان عاجل» لنجل «مرسي» بشأن حالته الصحية

سعد الدين إبراهيم

«سعد الدين إبراهيم» يواجه الحبس 3سنوات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول رسالة للرئيس عن مقاطعي الانتخابات

الفنان عمرو واكد

تعليق ناري لـ«عمرو واكد» عن نتيجة الانتخابات

النيل للطيران

العراق تحتجز طائرة مصرية

أوبر

«أوبر» ترفض الإفصاح عن بيانات عملائها للدولة

انتخابات الرئاسة

سعر الصوت وصل إلى مائة جنيه في "الانتخابات" ‎

إصابة 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي

عرب وعالم

إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إصابة 9 فلسطينيين برصاص الإحتلال في غزة

#

إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل مدينتي رام الله والبيرة

#

اعتقال 620 فلسطينيا منذ إعلان ترامب

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة 3 مواطنين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية قولها: "إن مواطنين اثنين أُصيبا قرب المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة، فيما أُصيب الثالث شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع".

ورفع الاحتلال الإسرائيلي درجة الاستعداد في المناطق المتاخمة لقطاع غزة استعدادا لمسيرات "العودة الكبرى" التي ينظمها الفلسطينيون.

وشهدت المناطق الفلسطينية القريبة من الجدار العازل استعدادات كبرى لمسيرة "العودة"، حيث تم نصب الخيام لاستقبال المشاركين في المسيرة.

وبعثت إسرائيل برسالة إلى الأمم المتحدة أكدت فيها أنه من حقها "الدفاع عن نفسها" بحسب قولها، ضد المسيرات التي ينظمها الفلسطينيون، تأكيدًا على حقوقهم المشروعة ورفضا لمصادرة أراضيهم.

وألغى الجيش الإسرائيلي إجازات عيد الفصح لمجنديه العاملين في المناطق المحتمل أن تشهد اشتباكات مع الفلسطينيين المشاركين في المسيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» "مونشي": رفض الاستغناء عن "صلاح" غباء
» السعودية تحذر رعاياها في بريطانيا
» إصابة 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي
» تفاصيل جلسة «مرتضى» مع لاعبي الزمالك
» دعوة إسرائيلية لربط غزة ومصر بـ «مشاريع تحلية»
» صدمة في الأهلي بسبب «معلول»
» الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح "المملكة القابضة"
» قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية
» نجم الزمالك يوافق على الانتقال للمقاصة
» رسميًا.. «جريشة» حكمًا في كأس العالم 2018
» تحذير من «الكهرباء» للمواطنين بسبب العواصف الترابية

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى