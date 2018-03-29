مطرانية شبرا ترفض مكافأة المحافظ بشأن الانتخابات

رفضت مطرانية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برئاسة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، مكافأة تبلغ 100 ألف جنيه، والتي أعلن عنها اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية.

وأصدرت المطرانية، بيانًا قالت فيه "إن الكنيسة تمارس عملها الدعوي والتربوي والوطني بكل قلبها، ولم ولن تقبل مكافآت على خدمتها ورعايتها، وأنها ستستمر ولن تتراجع عن دورها الرعوى والتعليمى".

وكان اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أعلن يوم 28 مارس الجارى عن تخصيص مكافأة 100 ألف جنيه لأعلى نسبة تصويتية بين إيبارشيات القليوبية الثلاثة والكنيسة الإنجيلية لتحفيز الناخبين من أبناء الكنيسة بالقليوبية على الإدلاء بأصواتهم، هذا وألغى المحافظ القرار سالف الذكر.