» السعودية تحذر رعاياها في بريطانيا

29 مارس 2018 - 07:28 م

طالبت السعودية مواطنيها في بريطانيا بتوخي الحذر، مشيرة إلى أنها تتواصل مع السلطات البريطانية بشأن محتويات منشورات مسيئة يتم تداولها.

وذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في عدة تدوينات على "تويتر" قالت فيها، إن السفارة السعودية في لندن تهيب بجميع مواطنيها المقيمين في المملكة المتحدة إتباع تعليمات السلطات البريطانية وتوخي الحذر، مشيرة إلى أنها تطمئن مواطنيها أنها على اتصال مع السلطات البريطانية.

ولفتت السفارة السعودية إلى أن السلطات البريطانية تأخذ جريمة الكراهية الدينية بمنتهى الجدية، وتدعو من يعتقد أنه وقع ضحية لمثل هذه الجرائم الخاصة بالكراهية أن يتواصل مع الشرطة المحلية.



