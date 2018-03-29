ذعر في إسرائيل بسبب حدود مصر مع غزة

29 مارس 2018 - 07:45 م

أثارت الحدود مصر مع غزة القلق داخل الحكومة الإسرائيلية، بعدما لاحظت دخول كمية كبيرة من الأسمنت عن طريق معبر رفح إلى القطاع.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية نظيرتها المصرية قبل عشرة أيام، بضرورة تشديد المراقبة على الحدود مع قطاع غزة ومعبر رفح.

وذكر تقرير أعده التلفيزيون الإسرائيلي أن الطلب الإسرائيلي جاء بعد ملاحظة دخول كميات هائلة من الأسمنت من مصر لقطاع غزة، بشكل تم تسميته بالغير قانونى، ما أثار مخاوف الإسرائيليين من استخدامه فى بناء الأنفاق.

وأوضح التقرير، أنه حتى يومنا هذا تقوم إسرائيل والأمم المتحدة بمراقبة كميات الأسمنت، التى تنتقل من إسرائيل لقطاع غزة، ورغم ذلك، كما يشير التقرير، لوحظ ارتفاع كبير في كميات الأسمنت القادمة من مصر، التي يتم تحويلها إلى قطاع غزة.



