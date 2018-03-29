روسيا تطرد 60 دبلوماسيًا أمريكيًا

29 مارس 2018 - 08:12 م

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وغلق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده قررت طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا ردا على قرار واشنطن بطرد دبلوماسيين روس إثر محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته باستخدام مادة كيماوية سامة في بريطانيا.

واستدعت موسكو السفير الأمريكي لديها لإبلاغه بالقرار.

وأكد "لافروف" أن موسكو قررت أيضا إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبرج.