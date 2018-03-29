نتائج انتخابات مصر تحققها الأنظمة المستبدة

29 مارس 2018 - 09:13 م

رأى كيرستن كنيب، صحفي مختص في شؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، أن الانتخابات الرئاسية في مصر ما هي إلا "تمثيلية ساخرة"، معلقًا على حصد الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ حتى الآن ـ 92 في المائة من مجموع الأصوات، والتي يجب مقابلتها للوهلة الأولى بـ97 في المائة التي حصل عليها الرئيس القديم الجديد في انتخابات 2014.

وقال "كنيب"، في مقال له على البوابة الإلكترونية للإذاعة الألمانية DW ، إن هذا النوع من النتائج الخرافية كانت تحققها أنظمة مستبدة في الجزء الشرقي من أوروبا، وكل من تعرف عليها كان واضحاً بالنسبة إليه تقريباً كيف تحققت تلك النتائج. لقد كان ذلك في زمن هيمنت فيه المهزلة السياسية على المشهد العالمي، بعيداً عن حقيقة عدم وجود من يثق بها.

وأكد أن حصول السيسي على نتيجة 92 في المائة ـ وهي نسبة أقل 5 في المائة عام 2014 ـ "بشرط ألا تجد لجنة الانتخابات في أي مكان آخر بعض الأصوات الأخرى لصالح الجنرال في قمة الدولة"، حسب قوله.

وأوضح أنه من الخطأ اعتبار أن الشعب المصري لا يعير أي اهتمام للانتخابات، ولا يتوقع على الأقل أي شيء منها ومن وعودها، فقد ذكرت تقارير إعلامية أن 23 مليون فقط من 60 مليون مصري يحق لهم الانتخاب أدلوا بأصواتهم ـ إذن ليس حتى 40 في المائة، ولأي غرض سيفعلون ذلك؟ فهذه الانتخابات تقدم لها مرشح حقيقي واحد فقط ـ وآخر لم يكترث بلعب دور المرشح الخصم في هذه اللعبة. والفائز، كما كان واضحاً من البداية اسمه: السيسي.

وأشار إلى أنه على الرغم من أنه لم يكن لدى الرئيس الكثير ليقدمه من إنجازات حتى الآن، إلا أن البيانات الاقتصادية ما تزال متدنية، والشعب ليس في وضع جيد، لا اقتصادياً ولا سياسياً.

وأكد أنه حقاً أنه يجب على مصر أن تقاتل ضد إرهابيين خطيرين، وهي تجابه عصابات القتلة من تنظيم "داعش" وقتلة آخرين في البلاد. لكن السؤال هو: "ما هي علاقة المعارضين المعتدلين والمنتقدين بهذا كله وهم يملؤون بالآلاف سجون النظام؟".

وأضاف "نظراً إلى هذه الظروف قد تكون غالبية المصريين فكرت أن الاحترام الذاتي السياسي يمنعهم من التوجه إلى صندوق الاقتراع. فالمزيد مما هو معهود في أعلى هرم الدولة لا يحسن من الوضع".

أما عن موقف الحكومات الغربية من الرئيس فقد أوضح "كنيب"، أن تلك الحكومات تتحفظ في مواقفها، لأن السيسي - كما يُقال- يحافظ على مصر مستقرة، الأمر نفسه قُيل أيضاً عن مبارك ـ ليتضح فيما بعد أن هذا الاستقرار لم يكن في حقيقته سوى استقرار هش، حسب قوله.

واختتم مقاله "وبالتالي فإن المراهنة على السيسي المخاطرة. فإلى متى سيبقى محافظاً على الغطاء فوق الطنجرة المصرية. أمر يبقى مفتوحاً أيضاً. ومحاولة التصدي للضغط المعاكس المرتفع من أجل الاستقرار يصبح مشكوكاً فيه من الناحية الأخلاقية ومخاطرة من الناحية السياسية".