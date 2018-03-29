«سلطان»: إجراءات هامة على «السيسي» اتخاذها

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الانتخابات الرئاسية

السيسي

جمال سلطان

طالب الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياساته في السنوات الأربع السابقة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وإعلاميا، وأن يدرك في فترته الرئاسية الجديدة مدى القبول الشعبي له في الشارع المصري، مشددًا على ضرورة أن يفتح صفحة جديدة تطوي الانقسام الوطني.

وقال "سلطان" في مقال له، اليوم الخميس: "بعيدا عن الصخب والضجيج ومحاولات التغطية على ما جرى، أن صورة ما حدث وصلت إلى الرئيس بوضوح كاف، فقد نشرت مختلف الصحف العالمية والقنوات الفضائية عبر مراسليها تقارير كاشفة لما جرى".

وأشار في مقاله الذي جاء تحت عنوان "هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى؟" والمنشور اليوم في  "المصريون"، إلى أن: "السيسي سيخرج من هذه الانتخابات أقل قوة من انتخابات 2014، والأمل في أن يدرك الرئيس في فترته الرئاسية الجديدة أن القبول الشعبي به تآكل بصورة خطيرة، وأن الرفض الشعبي لسياساته تعاظم واتسع نطاقه، ولم يعد محصورا في الإخوان وأنصارهم".

وأوضح أنه "لا بد أن يستوعب الرئيس أن حوالي أربعين مليون مواطن مصري له حق التصويت ـ من ستين مليون ـ أداروا له ظهورهم رغم كل الإغراءات وكل ما جرى ، أربعون مليون مصري لم يقتنعوا بنداءاته للمشاركة ، أربعون مليون مصري رفضوا القبول بالحديث المتكرر والممل عن تثبيت الدولة للتهرب من التزامات معيشية وسياسية تلتزم بها أي سلطة في العالم أمام شعبها ، أربعون مليون مصري وجهوا له رسالة غضب صامتة ينبغي أن يحسن استقبالها".

وأضاف "سلطان" في مقاله: "ما جرى كشف عن أن وعي الشعب تطور بعد ثورة يناير ولم يعد من السهل أن تخدره الخطب العاطفية والكلام المعسول والوعود المستقبلية الفضفاضة التي لا يعززها واقع ولا منطق مقنع، ومن ثم فإن العقل السياسي يوجب عليه أن يجري مراجعة شاملة لسياساته في السنوات الأربع السابقة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وإعلاميا".

وأشار إلى أن "مصر بحاجة إلى أفكار جديدة ورؤية جديدة، وصفحة جديدة تطوي الانقسام الوطني، وشراكة شعبية حقيقية ترفع سيف الخوف عن الناس، وتعيد السيادة للشعب صاحب السيادة".

وأوضح "سلطان" أن "الصعود الكبير لعدد الأصوات الباطلة في الانتخابات، وقد وصفها بعض المحللين بأنها الأكبر في تاريخ الانتخابات المصرية، هي أصوات غضب انتخابي، ملايين المصريين تم الزج بهم من قبل شركات أو رجال أعمال إلى اللجان تحت الضغط، مما دعا المتعلمون وأبناء الطبقة الوسطى، إلى هذه الطريقة في الخلاص من الملاحقة أو الضغوط، لأن وعيهم السياسي والتعليمي يسمح لهم بالمراوغة هنا؛ لضمان نجاتهم من العقوبة، ولمعاقبة من أكرهوهم على ما لا يريدون".


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