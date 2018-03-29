الوحدة بطلًا لكأس الخليج العربي الإماراتي

29 مارس 2018 - 09:16 م

نجح فريق الوحدة، في التتويج ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، عقب فوزه على نظيره الوصل، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الخميس، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

افتتح طارق الخديم، التسجيل للوحدة، في الدقيقة 14، ثم أضاف الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، الهدف الثاني، في الدقيقة 30، قبل أن يحرز البرازيلي رونالدو مينديز، هدف الوصل الوحيد، في الدقيقة 61، من عمر اللقاء، ليتوج الوحدة، بلقب المسابقة للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق للوحدة أن أحرز لقب كأس الخليج العربي الإماراتي، من قبل موسم 2015-2016.