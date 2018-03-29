طائرة الأهلي تهزم السجون 0/3

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طائرة

السجون

المصريون

الاهلى

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي على السجون الكيني، بثلاثة أشواط دون رد، وذلك ضمن فعاليات الجولة الثالثة بالدور التمهيدي من منافسات بطولة إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولتين السابقتين أمام نيمو ستارز الأوغندي، والشرطة الإيفواري بنفس النتيجة "3-0" بالأشواط.

ويلتقي غدا الجمعة، رجال الأهلي مع ريد سكين ليسوتو، في تمام الثامنة مساء، ضمن فعاليات الجولة الرابعة بالدور التمهيدي بالبطولة الإفريقية للأندية.


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