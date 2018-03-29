إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال

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أُصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، إن "ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح في الأجزاء السفلية من الجسم، بعد تعرضهم لإطلاق نار من جنود إسرائيليين على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع".
وأضاف القدرة، أن الطواقم الطبية وصفت جراح المصابين بـ"المتوسطة".
ولم تتضح حيثيات الحادث على الفور، كما لم يوضحها البيان، غير أن الجيش الإسرائيلي عادة ما يطلق النار على أي فلسطيني يقترب من الحدود، وفق مراسل الأناضول.
وحتى الساعة 18: 30 (ت.غ) لم يصدر أي تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول الحادث. -

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