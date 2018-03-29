  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:00 ص
بحث متقدم
"أبو زيد" يعد دراسة عن سيناريوهات مواجهة سد النهضة

معلومة هامة عن أزمة ملف سد النهضة

موسى مصطفى موسى

منافس "السيسي": هذا ما سأفعله عند مقابلة الرئيس

البنك المركزي

قرار هام من "المركزي" بشأن أسعار الفائدة

الرئيس المعزول محمد مرسي

أنباء عن تدهور صحة "مرسي" بشكل غير مسبوق

جمال سلطان

«سلطان»: إجراءات هامة على «السيسي» اتخاذها

مبارك ومرسي والسيسي

في 13 عامًا.. 4 انتخابات رئاسية و2012 تنتصر

عماد الدين أديب

«أديب»: يجب تعديل الدستور في هذا الموعد

كيرستن كنيب، صحفي مختص في شؤون الشرق الأوسط والعالم العربي

نتائج انتخابات مصر تحققها الأنظمة المستبدة

الفنان عمرو واكد

تعليق ناري لـ«عمرو واكد» عن نتيجة الانتخابات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أول رسالة للرئيس عن مقاطعي الانتخابات

بين واشنطن وموسكو

غوتيريش يحذر من عودة أجواء "الحرب الباردة"

عرب وعالم

غوتيريش يحذّر إسرائيل من عواقب قانون شرعنة الاستيطان
غوتيريش يحذّر إسرائيل من عواقب قانون شرعنة الاستيطان

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

روسيا وبريطانيا أخطر حرب باردة في العالم

#

عضو الجمعية الأوروبية للتغذية يحذر من أدوية للسمنة فاسدة

#

المصري يقرر قطع العلاقات مع الزمالك

#

35 ألف قتيل من القوات العراقية حصيلة الحرب ضد "داعش"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد إزاء عودة أجواء ما أطلق عليه "وضع مشابه لما عشناه خلال الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".
وقال الأمين العام الأممي، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، "إنني قلق للغاية حقًا. أعتقد أننا بتنا في وضع مشابه إلى حدٍ كبير، لما عشناه خلال الحرب الباردة ولكن مع وجود اختلافين مهمين للغاية".
وأضاف: "في الحرب الباردة، كان من الواضح وجود قوتين عظميين لهما سيطرة كاملة على وضع منطقتين في العالم. الآن، لدينا العديد من الجهات الفاعلة الأخرى المستقلة نسبيًا، ولها دور مهم في العديد من الصراعات التي نشهدها، مع مخاطر التصعيد المعروفة".
جاءت تعليقات "غوتيريش"، ردًا على أسئلة الصحفيين بشأن تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو في أعقاب قيام الأولى بطرد 60 دبلوماسيًا من الولايات المتحدة، وقيام الثانية بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأمريكيين من روسيا.
وأوضح غوتيريش، أنه "خلال الحرب الباردة، كانت هناك آليات للاتصال والتحكم لتجنب تصاعد الحوادث، للتأكد من أن الأمور لن تخرج عن السيطرة عندما تتزايد التوترات".
واستدرك: "ولكن الآن تم تفكيك هذه الآليات، لأننا اعتقدنا أن الحرب الباردة انتهت، وبالتالي لم يكن هناك أي سبب لاتخاذ هذا النوع من الاحتياطات".
وأردف قائلًا: "أعتقد أن الوقت حان لاتخاذ الاحتياطات من هذا النوع، وضمان التواصل الفعال، وضمان القدرة على منع التصعيد. أعتقد أن آليات من هذا النوع ضرورية مرة أخرى".
يشار أن 28 دولة، طردت 145 دبلوماسيًا روسيا من أراضيها تضامنا مع لندن في قضية تسميم العميل سكريبال، فيما أعلنت أخرى تعليق المباحثات الثنائية.
وفي 4 مارس/آذار الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل الجاسوس الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال (66 عامًا)، وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» فضل شاكر يفتح النار على حزب الله وبشار الأسد
» رد مبروك عطية على سماع القرآن بـ"دورة المياه"
» مفاجأة.. «أون سبورت» تُقدم عرضًا لـ«أبوتريكة»
» "هذا ما قاله ساويرس عن الإصلاحات الاقتصادية"
» "المناوي" يرد على واقعة مانشيت "المصري اليوم"
» تصعيد غير مسبوق بين موسكو وواشنطن
» تطورات جديدة بشأن أزمة "أوبر" و"كريم"
» رفض برلماني لتفعيل غرامة المقاطعين للانتخابات
» انتخابات مصر.. أجواء من القمع لحشد الناخبين
» ترامب: سنغادر سوريا قريباً جداً
» بالفيديو.. "مرتضى" يعود للهجوم على «سما المصري»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى