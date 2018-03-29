منافس "السيسي": هذا ما سأفعله عند مقابلة الرئيس

29 مارس 2018 - 11:55 م

قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إنه حصل على 790 ألف 878 صوت من 9 محافظات فقط، بينما حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي 14 مليون 333 ألف صوت من تلك المحافظات، وفقًا لغرفة العمليات الخاصة بحملته الانتخابية.



وأوضح "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن الأصوات التي حصل عليها في إجمالي عدد محافظات مصر قد تتخطي مليون و300 ألف.

