منافس "السيسي": هذا ما سأفعله عند مقابلة الرئيس

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قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إنه حصل على 790 ألف 878 صوت من 9 محافظات فقط، بينما حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي 14 مليون 333 ألف صوت من تلك المحافظات، وفقًا لغرفة العمليات الخاصة بحملته الانتخابية.
وأوضح "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن الأصوات التي حصل عليها في إجمالي عدد محافظات مصر قد تتخطي مليون و300 ألف.
وأضاف "موسى" أنه يمتلك برنامجًا تنمويًا اقتصاديًا، وسوف يحاول مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعرضه عليه وليكون محل التنفيذ، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تتجمع الأحزاب في كتل لتصبح قادرة على خوض الانتخابات.

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