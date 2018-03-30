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إيقاف بث قناة "روسيا اليوم" من واشنطن

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تجميّد أرصدة "روسيا اليوم ـRT"
تجميّد أرصدة "روسيا اليوم ـRT"

المصريون ووكالات

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ذكرت تقارير إخبارية أن بث قناة "آر تي" (روسيا اليوم) الحكومية من العاصمة الأمريكية واشنطن سيتوقف بدءا من الأول من أبريل المقبل.
وقالت رئيسة تحرير القناة مارجريتا سيمونيان مساء اليوم الخميس في موسكو إن شركة تزويد الخدمة الداعمة للقناة أزالتها من شبكة الإنترنت.
وأفادت وكالة إنترفاكس للأنباء أن هذا الأمر يتعلق بوضع القناة "كعميل أجنبي" داخل الولايات المتحدة.
وفي المقابل ذكرت قناة الأخبار "روسيا - 24" ووكالة تاس للأنباء أن "روسيا اليوم" ستتوقف عن البث من داخل العاصمة الأمريكية بدءا من يوم الأحد المقبل، مشيرين إلى أن القناة تسعى جاهدة للحصول على مزود خدمة آخر.
كانت وزارة العدل الأمريكية أجبرت قناة "آر تي" عام 2017 على تسجيل نفسها "كعميل أجنبي"، في مقابل قيام روسيا بتطبيق نفس النظام على بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وهو ما أدى إلى تقليص كبير في نشاط هذه القنوات.
تعتبر قناة "آر تي" إحدى الأدوات الرئيسية للكرملين لنشر رؤيته عن الأوضاع السياسية وغيرها على مستوى العالم.

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