"الإعلام المصري وقع في هذا الفخ الخطير"

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قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الإعلام المصري يقع في فخ التسويق السياسي غير المقصود من خلال ترويج أخبار الجرائم الإرهابية وبعض القرارات السياسية، متابعًا: «الدقائق الإخبارية أغلى من دقائق الدراما على القنوات، والإعلاميين مش مرتزقة وزي أي مهنة فيها الكويس والوحش».
وأوضح «أديب»، في لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء الخميس، أن التلفزيون المصري والقنوات الفضائية تفوقت في نقل الصورة الكاملة للمصرين في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الإعلام يعد بمثابة نوع من أنواع الرقابة الشعبية من خلال تواجده في كل المحافظات.
وأضاف أنه يجب على الدولة إسقاط مديونية مبنى ماسبيرو؛ لتطوير الخطة التنفيذية وليتمكن من منافسة القنوات الخاصة، مشيرًا إلى الديون المالية التي وصلت لـ30 مليار جنيه، والتي تعيق تطوير المبنى، حسب قوله.
وأشار إلى أن الصحافة الورقية تندثر، وشاشة الموبايل ستكون بديلًا عن شاشة التلفزيون والصحافة، متابعًا أن انتشار تقنية «الهلوجرام» في الأجهزة المحمولة ستغنى عن الوسائل الإخبارية في المستقبل.
واستطرد: «يجب أن نطرح تساؤلًا عن المالك الحقيقي للصحف القومية ولماذا لم تكن هذه الصحف تابعة لبنوك ومؤسسات يمكن الاستثمار فيها؛ لتطوير هذه المؤسسات؟»، مشيرًا إلى ضرورة فصل ملكية الصحف عن إداراتها؛ للالتزام بالمعاير المهنية والموضوعية في المادة التحريرية.

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