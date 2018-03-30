هذه دلالات الأصوات الباطلة بانتخابات الرئاسة

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أبدى اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إعجابه بمجمل مشهد مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية، موضحا أن كل مجتمع فى العالم له من هو موافق أو رافض على سياساته، إلا أن المنظر العام ونسبة الإقبال جيدة للغاية ومشهد الناخبين بالتزامن مع العاصفة الترابية، أمس الأربعاء، رسالة رائعة للشعب المصرى.
وأكد اللواء سمير فرج، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة ON Live، أن نسبة الأصوات الباطلة فى العملية الانتخابية تعنى وجود ديمقراطية فى مصر وتعطى مصداقية للعملية الانتخابية فى مصر.
وتابع مدير الشئون المعنوية الأسبق: "اللى فاز فى العملية الانتخابية الشعب المصرى والست المصرية بالنتيجة المشرفة والشكل المشرف".

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