هذه دلالات الأصوات الباطلة بانتخابات الرئاسة

30 مارس 2018 - 01:45 ص

أبدى اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إعجابه بمجمل مشهد مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية، موضحا أن كل مجتمع فى العالم له من هو موافق أو رافض على سياساته، إلا أن المنظر العام ونسبة الإقبال جيدة للغاية ومشهد الناخبين بالتزامن مع العاصفة الترابية، أمس الأربعاء، رسالة رائعة للشعب المصرى.

