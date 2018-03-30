مطالب بمحاسبة محافظ كفر الشيخ بعد سبه لمقاطعي الانتخابات

30 مارس 2018 - 07:05 ص

تقدم النائب السكندري، هيثم أبو العز الحريري بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ضد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وذلك اثر تصريحاته الاخيرة على الهواء مباشرة بشأن الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية، والتي اثارت غضبا كبيرا بين أبناء المحافظة حيث وجه حديثه للذين لم يشاركوا في الانتخابات قائلا لهم "جتكوا ستين نيلة".

وتضمن الطلب وفق ما ذكره أحد المواقع الإخبارية، إنه استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن ما جاء على لسان محافظ كفر الشيخ، الذي أهان قطاع من الشعب المصري على الهواء مباشرة وقد تناسى تماما أنه مثلنا جميعا نعمل لخدمة هذا الشعب العظيم ونسعى لراحته، واحترامنا الكامل لكل المصريين حق أصيل لكل فئات الشعب المصري بدون تميز.

ونفى المحافظ، تصريحاته قائلا "إنها اجتزأت وأن سياق حديثه جاء أن المصريين في الخارج قطعوا عشرات الكيلو مترات للذهاب إلى الصناديق وضربوا أروع الأمثلة وتحملوا البرد والسقيع ليصلو للسفارات والقنصليات.

وأضاف المحافظ، "عندي بنت 20 سنة في الجامعة وهي أول مرة تنتخب فقولت لها لازم تروحي تنتخبي وخليت مامتها تاخدها وتروح بيها الانتخابات، عاوزين نعلمها الانتماء، وعاوزين الكل يشارك واستحالة يكون إساءتي مطلقة ليهم، الكلمة دي بالذات اتحشرت في وسط الكلام مجتش على لساني".

كما علق محافظ كفر الشيخ، على تصريحاته في مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات قائلا: "إنه لم يقصد بجملة جاتكم ستين نيلة المواطنين العاديين من أبناء الشعب الذين لم يتمكنوا من النزول والمشاركة لأسباب قهرية أو ظروف مرضية أو أمور طارئة، ولكني قصدت المتخاذلين".

ويرى برلمانيون، أن هذه التصريحات مسيئة لأبناء شعب مصر ولكفر الشيخ، وتعتبر تجاوز غير مقبول ويجب الاعتذار عنه، بينما رأى البعض الآخر أن التصريحات كانت غير مقصودة وأنها أتت من منطلق انفعاله وغيرته على بلده وتحفيزا للنزول والمشاركة.