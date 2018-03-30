  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:58 ص
بحث متقدم
الدولار

تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك

مجموعة إماراتية تعتزم استثمار 2 مليار دولار في مصر

لهذا السبب تتجه الاستثمارات الخليجية إلى تركيا

مأمون فندي

مأمون فندي: لازم المواطن المصري يقول "أي"

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ

مطالب بمحاسبة محافظ كفر الشيخ بعد سبه لمقاطعي الانتخابات

موسي مصطفي موسي

منافس السيسي: تركت متابعة الانتخابات علشان أتابع طائرة بنتي

عبدالله رشدي

"ديوثٌ من يقبل على نفسه هذا الأمر"

أديب

"الإعلام المصري وقع في هذا الفخ الخطير"

"أبو زيد" يعد دراسة عن سيناريوهات مواجهة سد النهضة

معلومة هامة عن أزمة ملف سد النهضة

موسى مصطفى موسى

منافس "السيسي": هذا ما سأفعله عند مقابلة الرئيس

البنك المركزي

قرار هام من "المركزي" بشأن أسعار الفائدة

إيقاف رئيس باوك اليوناني لاقتحامه الملعب بمسدس

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية

أخبار متعلقة
#

"التاكسي الأبيض" يكشف سر وقف نشاط "أوبر" و"كريم"

#

بالفيديو.. رئيس نادي يهاجم حكما بسلاح ناري في الملعب

#

"مرتضى منصور" يهدد مصر بالحرمان من كأس العالم

#

الجماهير تضيء مباراة بكأس البرازيلي بهواتفهم

قررت لجنة الانضباط بالدوري اليوناني الممتاز منع رئيس نادي باوك سالونيكا من دخول جميع ملاعب كرة القدم في البلاد لمدة ثلاث سنوات، بعد أن اقتحم الملعب وهو يحمل مسدسا خلال إحدى مباريات فريقه في الدوري المحلي.

وكان إيفان سافيديس قد اقتحم ملعب مباراة فريقه أمام آيك أثينا في 11 مارس/آذار الجاري، بعد إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل، وهو ما أدى إلى إلغاء المباراة، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وفرض الدوري اليوناني غرامة قدرها 100 ألف يورو على سافيديس، و63 ألف يورو على نادي باوك، وخصم ثلاث نقاط من الفريق.

كما سيلعب باوك المباريات الثلاثة المقبلة على ملعبه بدون جمهور، ويبدأ الموسم المقبل مخصوما منه نقطتين.

ويحتل باوك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اليوناني الممتاز، وكان سيقفز للمركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر آيك أثينا لو كان حقق الفوز في تلك المباراة.

وسوف يُستأنف الدوري اليوناني يوم السبت، بعد إيقافه في اليوم التالي للأحداث التي شهدتها تلك المباراة.

واعتذر سافيديس، الذي يعد أحد أثرياء اليونان، عما بدر منه في تلك المباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» الفراخ تسجل 26 جنيها للكيلو
» قطع المياه عن 9 مناطق لمدة 12 ساعة بالقاهرة
» تحسن في طقس اليوم والعظمى تسجل 23 درجة
» هذه أسباب فشل الأرجنتين بكأس العالم
» القرني: يجوز كذب الزوجة على زوجها في هذه الحالة
» "لفاتيكان"يوبخ صحفيا مشهورا أنكر "الجحيم"
» تفاصيل جديد عن واقعة "جثة الفريزر"
» رسالة موجعة من شاب تونسي قبل انتحاره بساعات
» فيديو جديد يهز المغرب
» صورة مؤلمة لابنة صانع العاب الزمالك
» إيقاف رئيس باوك اليوناني لاقتحامه الملعب بمسدس

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى