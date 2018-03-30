» "لفاتيكان"يوبخ صحفيا مشهورا أنكر "الجحيم"

30 مارس 2018 - 08:08 ص

وبخ الفاتيكان صحفيا إيطاليا مشهورا بعد نقله حديثا عن البابا نفى فيه "وجود الجحيم" على عكس ما تنص عليه التعاليم العامة للكنيسة الكاثوليكية.

وقال الفاتيكان في بيان عقب التصريحات التي نشرها الصحفي اوجينيو سكالفاري 93 عاما مؤسس صحيفة "لا ريبوبليكا" إن ما قيل عن البابا لم ينقل بشكل دقيقن حسبما نقلت صحيفة "عربي21".

وكان سكالفاري، وهو ملحد، أجرى مقابلة مع البابا بشكل مطول واشتملت على أسئلة وأجوبة في نهايتها لكن الفاتيكان قال إن ما جرى كان إعادة صياغة للصحفي وليس نصا دقيقا عن البابا.

ويتفاخر سكالفاري، وهو مؤسس صحيفة (لا روبوبليكا) الإيطالية، بأنه لا يكتب ولا يستخدم مسجلا أثناء مقابلاته مع زعماء وقادة ثم يقوم بعد ذلك بإعادة كتابة المقابلات في مقالات مطولة.

وكان الصحفي سأل البابا عن المكان الذي تذهب إليه في النهاية "الأرواح الشريرة" لتعاقب ونقل عن البابا قوله ردا على ذلك: "لا تعاقب تلك التي تتوب تحصل على مغفرة الرب وتأخذ مكانها مع من يُجلّونه.. لكن تلك التي لا تتوب ولا يمكن الغفران لها تختفي. لا يوجد جحيم لكن اختفاء الأرواح الشريرة موجود".

وتؤكد التعاليم العامة للكنيسة الكاثوليكية "وجود الجحيم وأبديتها".

وتلك هي المرة الثالثة على الأقل التي يصدر فيها الفاتيكان بيانات ينأى فيها بنفسه عن مقالات لسكالفاري عن البابا.