لهذا السبب تتجه الاستثمارات الخليجية إلى تركيا

30 مارس 2018 - 08:15 ص

كشف مصطفى غوكسل، ممثل دول الخليج العربي في وكالة دعم الاستثمار والتعريف به التابعة لرئاسة الوزراء، أن عام 2017، شهد تدفق مئات المستثمرين الخليجيين إلى تركيا ، مشيرا الى ان استثمارات العالم العربي في تركيا، تعكس محبتهم لبلادنا وتؤكد وقوفهم إلى جانبنا.

وأشار إلى أن ولاية مرسين استضافت خلال العام الحالي نحو 163 مستثمرا عربيا أغلبهم من المملكة العربية السعودية، وكذلك توافد إلى قونية 200 مستثمر.

وازداد اهتمام المستثمرين الخليجيين في تركيا، بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد التركي معدلات نمو لافتة تتجاوز 6 بالمئة.

يقول غوكسل، إن المستثمرين الخليجيين يرغبون في التواجد أكثر في أسواق تركيا الداخلية، ويقبلون على المنتجات التركية لتكون بديلا عن المنتجات التي يستوردونها من بلدان أخرى.

وأضاف: "هذه فرصة رائعة بالنسبة لنا، ونحاول أن نجعل من تركيا قاعدة للتصدير والاستثمار، لأنّه يتوفر فيها كافة الفرص الاستثمارية".

ويولي المستثمرون الخليجيون، للتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها البلاد، اهتماما كبيرا، لأنها تيسر عليهم أداء أنشطتهم الاقتصادية داخليا ومع الخارج.

"غوكسل" قال: "الحوافز مثل الزينة الموجودة فوق قطعة الحلوى، فإن كانت الحلوى جيدة، عندها يكون للزينة معنى، أما إذا كانت قطعة الحلوى فاسدة، فالزينة لا معنى لها.

وتابع: "تركيا من الدول المناسبة للاستثمار، والمستثمرون يثقون بنا وبالاستقرار السائد في بلدنا، وخلال العام الماضي توافد مئات المستثمرين الخليجيين، والعام الجاري استقبلت ولاية مرسين المطلة على البحر الأبيض المتوسط، 163 مستثمراً خليجيا".

واضاف :"كذلك الحال بالنسبة لولاية قونية وسط البلاد، التي استقطبت منذ مطلع العام الحالي، 200 مستثمراً عربياً معظمهم من السعودية".