» قطع المياه عن 9 مناطق لمدة 12 ساعة بالقاهرة

محمد الخرو
قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 9 مناطق لمدة 12 ساعة بسبب أعمال توصيل خطى السحب والطرد الجديدين برافع الماظة الجديد.
وتشمل المناطق:-
"المدينة العمالية بالماظة – مطار الماظة – شركة النيل للانشاء والرصف بشارع الثورة – شركة فايزر بشارع الثورة – المساكن القديمة والجديدة بشارع مهيب قاسم بالماظة – ورشة المترو – النادى الرياضى بالماظة – شارع عمر بن الخطاب – مستشفى الطيران".
ومن المقرر أن تبدأ عملة قطع المياه من العاشرة صباح السبت وحتى العاشرة من مساء اليوم نفسه.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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