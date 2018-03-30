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"نصر" لـ"أبو تريكة": "لف وارجع تاني"

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ابو تريكة
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ابو تريكة

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تريكة

نشر المخرج الرياضي المعروف "محمد نصر"، رسالة إلي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، قائلًا: "لف وارجع تاني يا تريكة".

وأضاف "نصر" عبر حسابه الخاص "الفيس بوك"، قائلًا، "قولتلى نفسى أشتغل معاك ياعم نصر، قولتلك وأنا أكتر ياعالمى، حتروح منى فين، لف وارجع تانى يا بو تريكة".

واختتم تدوينتة بقولة، :"خلاص هانت قوى".

يذكر أن أبوتريكة كان قد ألمح إلى عودته لمصر قريبًا بعد أن تم رفع اسمه من قوائم الإرهاب.

في الوقت الذي أعلن بعدها المعلق التونسي عصام الشوالي، أن اللاعب المصري قد أنهى تعاقده مع قناة بي أن سبورتس، وأنه سيعود لمصر ويعمل في قناة "ON Sport " ، ليأتي كلام المخرج محمد نصر الذي يعمل بالقناة المصرية مؤكدًا على كلام المعلق التونسي.

 



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