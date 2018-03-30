ضم ابن "أبو تريكة" للمنتخب المصري

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مصر

ابو تريكة

سيف تريكة

قرر المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين ربيع ياسين دخول "سيف" نجل محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في حساباته لضمه لمنتخب الناشئين مواليد 2001.

ويلعب سيف أبو تريكة ضمن صفوف نادي العربي القطري، ويؤدى بصورة جيدة، وهو ما دفع جهاز منتخب الناشئين لوضعه ضمن حساباته فى الفترة المقبلة.

ويبحث ربيع ياسين خلال الفترة الحالية عن أكبر عدد من اللاعبين تمهيداً لاختبارهم خلال الفترة المقبلة لاختيار القوام الأمثل للفراعنة.

 



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