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"البحث العلمي": فتح باب التقدم لتلقي مشروعات بحثية

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اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بدأ  تلقي مشروعات بحثية في إطار بروتوكول التعاون العلمي المصري الصيني لعام 2018 / 2022، حيث تم تجديد التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية لمدة 5 سنوات أخري، في ضوء رغبة الجانبين في تطوير أواصر الصلة بينهما، حيث تم زيادة عدد المشروعات التي تُمول إلى 6 مشروعات بدلاً من 2، ليصل مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع إلى 300 ألف جنيه في مجالات علوم الحياة والهندسة، وعلوم المواد.

وأضافت الأكاديمية أنه علي الباحثين الراغبين فى التقدم بالمقترحات البحثية، ملء الاستمارة بعد الإطلاع علي الشروط من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg ، علي أن يكون آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 30 مايو 2018.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 10 مشروعات وجارٍ تنفيذ مشروعين منذ توقيع البروتوكول بين الجانبين في عام 1998 في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمواد الجديدة وعلوم النانو، والتكنولوجيا الحيوية وغيرهم من المجالات.



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