صعق كهربائي يقتل سيدة في الإسكندرية

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة أثناء تشغيلها الغسالة بالإسكندرية.
وردت معلومات للواء مصطفي النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية يفيد بوصول زينب عبد السلام محمود 37 سنة ربة منزل مقيمة شارع العمرى مصابة بادعاء صعق كهربائي أسفر عن وفاتها.
وبسؤال والدتها السيدة حمدية محمد عوض 56 سنة ربة منزل، قررت بأنها أثناء تشغيلها الغسالة الكهربائية صعقها التيار الكهربائي وتوفيت عقب وصولها للمستشفى.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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