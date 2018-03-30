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عامل يقتل زوجته بطريقة مؤلمة في الجيزة

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أحمد الشربينى

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مقتل سيدة

عامل يقتل زوجته

جريمة قال

قتل السيدات

كشفت التحريات الأولية لمديرية أمن الجيزة أن عاملًا وراء قتل زوجته ولفها فى بطانية وعليها شريط لاصق بكرداسة.

من جانبه قال مصدر، إن المجنى عليها وزوجها استأجرا الشقة التى تم العثور بها على الجثة منذ عدة أشهر، حيث أقاما بها بمفردهما، وعقب اكتشاف جيران الضحية مقتلها، وإبلاغ رجال المباحث، تبين هروب الزوج، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة للقبض على المتهم.

تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فى حالة تعفن، وملفوفة ببطانية، وعليها شريط لاصق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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