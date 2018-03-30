برلماني: الشعب المصري عازم على السير قدمًا في طريق التنمية

30 مارس 2018 - 11:20 ص

أكد النائب نبيل أبو باشا، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كفر الزيات بالغربية، أن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية بقوة تؤكد عزمه على مواصلة طريق التنمية والتقدم، موضحًا أن هناك تكاتفًا بين الشعب والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "أبو باشا" في تصريحات صحفية، أن الشعب المصري فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي من جديد لاستكمال مسيرة البناء والتشييد ليضع مصر في مقدمة الدول الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن الشعب المصري الأصيل على وعي كامل أن هناك بناء لدولة عصرية حديثة.

وشدد نائب المصريين الأحرار، على أن الرئيس السيسي أعاد مصر إلي ريادتها الإقليمية ووزنها الدولي الحقيقي وجعل لها دورًا مؤثرًا في القرار العالمي.

وأضاف أن ثقة الشعب في القيادة السياسية سينعكس إيجابيًا على كافة المشروعات العملاقة التي بدأت وعلى حالة الاستقرار التي تحتاجها مصر في ظل المؤامرات التي تجتاح المنطقة العربية.



